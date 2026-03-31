お笑いコンビ・中川家の礼二（54）が29日、自身のインスタグラムを更新。長男と“推し活”を満喫するほほ笑ましい様子を公開した。【写真】「息子さんの車掌ポーズがいとしすぎます！」“推し活”を満喫する中川家・礼二＆長男の親子2ショット“鉄オタ”として知られる礼二は、投稿で「広島で仕事があったので、前後で子どもと広電に乗ってきました」と、仕事の合間に長男と“推し活”をしたことを明かし、楽しむ様子が伝わっ