中川家・礼二、長男と広島で“推し活”満喫 長男が披露した“完璧な敬礼”に反響「パパのDNA強い」「大きくなったなぁ」
お笑いコンビ・中川家の礼二（54）が29日、自身のインスタグラムを更新。長男と“推し活”を満喫するほほ笑ましい様子を公開した。
【写真】「息子さんの車掌ポーズがいとしすぎます！」“推し活”を満喫する中川家・礼二＆長男の親子2ショット
“鉄オタ”として知られる礼二は、投稿で「広島で仕事があったので、前後で子どもと広電に乗ってきました」と、仕事の合間に長男と“推し活”をしたことを明かし、楽しむ様子が伝わってくる写真を複数枚披露している。
投稿された写真には、「広島港」と行先が表示された車両の前で仲むつまじくポーズを決める親子ショットや、「広島駅」行きの電車を背景にビシッと敬礼する長男の姿が収められていた。
礼二は「カラフルで可愛いデザインの車両、見慣れない路面電車に子どももテンションが上がっていました！」と、旅先での新鮮な驚きと、長男の喜ぶ姿に目を細める父親らしい胸の内をつづっている。
ほほ笑ましい投稿に、コメント欄には「息子さんの車掌ポーズがいとしすぎます！」「わ〜息子さんと一緒に楽しめるって最高ですね」「パパのDNA強いですね！楽しそう」「英才教育ですね！」「息子さん大きくなったなぁ」などの反響が集まっていた。
【写真】「息子さんの車掌ポーズがいとしすぎます！」“推し活”を満喫する中川家・礼二＆長男の親子2ショット
“鉄オタ”として知られる礼二は、投稿で「広島で仕事があったので、前後で子どもと広電に乗ってきました」と、仕事の合間に長男と“推し活”をしたことを明かし、楽しむ様子が伝わってくる写真を複数枚披露している。
投稿された写真には、「広島港」と行先が表示された車両の前で仲むつまじくポーズを決める親子ショットや、「広島駅」行きの電車を背景にビシッと敬礼する長男の姿が収められていた。
ほほ笑ましい投稿に、コメント欄には「息子さんの車掌ポーズがいとしすぎます！」「わ〜息子さんと一緒に楽しめるって最高ですね」「パパのDNA強いですね！楽しそう」「英才教育ですね！」「息子さん大きくなったなぁ」などの反響が集まっていた。