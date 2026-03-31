中川家・礼二、長男と広島で“推し活”満喫 長男が披露した“完璧な敬礼”に反響「パパのDNA強い」「大きくなったなぁ」

中川家・礼二、長男と広島で“推し活”満喫 長男が披露した“完璧な敬礼”に反響「パパのDNA強い」「大きくなったなぁ」