転職先でことごとく理不尽な扱いされ、2年で退職したという40代女性（医療・福祉・介護／専門職／年収500万円）から投稿が寄せられた。転職して1年後に「次々と異動した人が辞めていくと言われていた職場」に異動を命じられた女性。ある程度これまでの経験を期待されていたというが、異動した途端、「すべての経験は0としてみなされ、まるで本当の新卒の新人のような扱い」を受けたという。（文：篠原みつき）情報漏洩の濡れ衣まで