スコットランドに続く対戦相手は強豪イングランド。ハリー・ケインを筆頭にスーパースター揃いで、しかも舞台はウェンブリー。難しい試合展開が予想される。CBの渡辺剛も「イングランドからそう簡単にボールを奪えない」と警戒を強めていた。「技術がありますから、（スコットランド戦とは）守備の仕方がまったく変わってくると考えています。どう対応するか、そこを突き詰める必要があります」ひとつポイントになるのはハイ