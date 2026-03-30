人気YouTuberのヒカキンさんが2026年3月29日にXを更新し、SNS投稿を一時休止することを発表した。「心配しないでください」ヒカキンさんは29日にXを更新し、「しばらくSNSの投稿ができないかもしれません」と報告。理由について詳しくは明かさなかったが、「トラブルではないので心配しないでください」と呼びかけていた。なお、ヒカキンさんのYouTubeチャンネルでは28日から30日昼現在もライブ配信が続いており、波の音が流れてい