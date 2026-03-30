気象予報士でタレントの穂川果音（39）が30日、自身のインスタグラムを更新。“チーズてりたま”でのお花見ショットを公開した。「春だ〜桜の季節だ〜今年も土曜から桜ハンター活動スタートしたよ！桜見ながらピクニック、気持ちいいなぁ」とつづり、チーズてりたまバーガーを手にお花見している写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「いいですね！気持ち良さそう」「素敵」「最高です」「キレイ」「花見ピクニ