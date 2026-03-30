記事ポイント2日間合計で約800ブースが出店し、15,000点以上の手づくり作品が集まるイベント作家本人が出店し、作品のストーリーを直接聞きながら特別な一品を探せる初心者でも安心な19種類のワークショップ（体験教室）を当日開催2026年5月16日（土）・17日（日）の2日間、「博多ハンドメイドマルシェ2026」が福岡国際センターにて開催されます。アクセサリーから食品まで多彩なジャンルの手づくり作品が約800ブースに集まり、作