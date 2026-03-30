記事ポイント産業医不在の97%の企業でも利用できる企業向け医療顧問サービスストレスチェック実施から従業員面談まで医師が一括対応産業医契約より手軽な価格帯で年間を通じた健康管理をサポート 日本の事業所の約97%に産業医がいない現状を受け、北海道産業医オフィスが従業員50人未満の中小企業でも利用できる医療顧問サービス『顧問ドクター』を本格提供します。ストレスチェックの実施や健康診断後の就業判定、従業員面談