俳優の篠原涼子が主演を務め、ジェシー（SixTONES）と藤木直人が共演する日本テレビ系日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン-脱獄まであと××日-』（毎週日曜後10：30〜後11：25※最終話は後11：00〜）の最終話が、きょう29日に放送された。放送後、HuluでSeason2が独占配信され、メインビジュアルと特報映像が解禁された。【写真】志田彩良、大倉空人ら新キャストも！Season2相関図本作は、約4年前、米国で実際に起きた