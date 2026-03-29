元日本ハムエースの岩本勉氏（54）が、自身のYouTube「岩本勉チャンネル」を更新。古巣ソフトバンク相手に7失点で黒星を喫した日本ハム・有原航平投手（33）の今季初登板を振り返った。岩本氏は「有原の立ち上がりから燃えたぎるものを感じなかった。（古巣相手で）特別な感情あったのか」と昨季まで所属したソフトバンクとの対戦でメンタル的なコントロールが出来なかった可能性も指摘した。初回いきなり失点。周東の盗塁が