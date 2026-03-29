本日3月29日にTVアニメ『ちびまる子ちゃん桜咲く みんなに幸あれ！春の1時間スペシャル』が放送され、番組上で宇多田ヒカルによる新エンディング主題歌「パッパパラダイス」が初披露された。さらにアニメのノンクレジットエンディング映像が公開となっている。 今回の楽曲に対し、宇多田ヒカルは次のようにコメントしている。◆◆◆まるちゃんと同じ９才の時に出会った「ちびまる子ちゃん」は、アメリカから日