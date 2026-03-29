◇パ・リーグオリックスー楽天（2026年3月29日京セラD）ボートレーサーの湯川浩司（46）が始球式をつとめた。湯川は99年11月のデビューから第一線で走り続け、SG4冠をはじめとする数々の金字塔を打ち立てたボートレース界のトップスター。生涯獲得賞金15億円を突破し、日本モーターボート選手会大阪支部所属の「快速王子」として知られる。この日の試合はボートレース住之江がゲームスポンサーとなり「ボートレース住