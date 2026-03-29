記事ポイント2026年4月1日から自転車の交通違反に「青切符」制度が導入される青切符は16歳以上が対象で、反則金を納付すれば前科なしで処理が終了する自転車事故の被害では過失割合が賠償額に大きく影響するため、交通ルールの遵守が重要 2026年4月1日から、自転車の交通違反に「青切符」制度が導入されます。違反の内容や態様に応じて赤切符・青切符・指導警告の3段階に処理が分かれる新しい仕組みです。弁護士法人しまかぜ