俳優の日野友輔（２３）が２９日、都内で行われた自身の「２０２６．４−２０２７．３ＣＡＬＥＮＤＡＲ」発売記念イベントに出席。高校の同級生である将棋の藤井聡太六冠に対抗して、自身もオセロ無敗であることなど頭脳派ぶりをアピールしていた。藤井六冠とは「彼がゲームを発売した時期にものまねがはやっていたんですけど、僕は唯一、本人に向かってそのものまねを披露したことがある高校生だと思う。『野口君（本名）、