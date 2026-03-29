夫婦お笑いコンビの「かつみ♥さゆり」の♥さゆりが28日までに自身のインスタグラムを更新し、結婚30周年を迎えたことを報告。30年前の「美男美女すぎて凄すぎますー」とファンも驚きの披露宴写真をアップした。 【写真】だ、誰だ!?まじ美男美女すぎる30年前の2人 「かつみ♥さゆり」といえば、借金ネタでも有名。かつみ♥の株や事業の失敗で、億単位の借金を抱えている。結婚当時から借金を抱え