「有力馬次走報」（２８日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆金鯱賞３着のクイーンズウォーク（牝５歳、栗東・中内田）は、ヴィクトリアＭ（５月１７日・東京、芝１６００メートル）を予定。中山記念２着のカラマティアノス（牡４歳、美浦・奥村武）はエプソムＣ（５月９日・東京、芝１８００メートル）を視野に。マイラーズＣ（