3月29日（日）の『新婚さんいらっしゃい！』は、前週に続き、茨城県東海村での出張収録の模様が放送される。今回の新婚さんの呼び出し文句は、「『新婚さんいらっしゃい！』が大好きだったおばあちゃんに導かれて結婚！超イケメン夫と結ばれて超幸せです」というもの。夫へのハードルが上がりきった状態だったが、実物は想像をはるかに超えるイケメンっぷり！妻も「完璧です」とノロケる夫は、身長185センチのスタイル抜群イケ