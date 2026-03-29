森保一監督が率いる日本代表は、現地３月28日に国際親善試合でスコットランド代表とグラスゴー（スコットランド）のハムデン・パークで対戦している。ゲームキャプテンの前田大然や佐野航大、後藤啓介らが先発した日本は序盤からボールを握ってゲームを進めるも、８分にピンチを迎える。左からのマギンのクロスからマクトミネイにダイレクトシュートを浴びるも、GK鈴木彩艶が好セーブで防いだ。その後もボールを持ち続けるな