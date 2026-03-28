福岡発の4ピースバンドniinaが、2026年3月28日（土）にESPエンタテインメント福岡 2F Live Hall EMYにてフリーライブを開催。このライブ上にてビクターエンタテインメントからのメジャーデビュー決定を発表した。本公演は、3月初頭に発表されたバンド体制への移行後初のお披露目ライブとなり、多くの観客がその新たなスタートを見届けた。ライブ本編の熱気が最高潮に達した終盤、niinaは“重大発表”として今後の展開を一挙告知。