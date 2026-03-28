28日午後、山形県新庄市の住宅街で建物火災が発生しました。火の勢いはおさまっていますが、この火事で男性1人が病院に運ばれました。28日午後3時前、新庄市松本付近で、「隣の家から黒い煙が見える」と119番通報がありました。消防によりますとポンプ車などが出動し、現在も消火活動が続けられていますが、火は午後4時前に鎮圧状態になったということです。また、この火事で男性1人が煙を吸い込み病院に運ばれました。現場は新庄