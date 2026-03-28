3月30日と31日の2日間開催される「NBA Rising Stars Invitational JAPAN QUALIFIERS」は28日、来日を予定していた元NBAプレーヤーのラマーカス・オルドリッジ（元ポートランド・トレイルブレイザーズほか）が、体調不良により来日を中止したことを発表。代わりのNBAゲストレジェンドとして、ロバート・オーリー（元ロヒューストン・ロケッツほか）が来日する。 オ&#