韓国ドラマ「ミス・モンテクリスト」や「優雅な帝国」、映画「メフィスト」などに出演した俳優のイ・サンボさんが死亡したと２７日、現地メディアの韓国日報が報じた。４４歳だった。故人の所属事務所・コリアマネジメントグループがこの日「弊社所属俳優のイ・サンボが、逝去したことをお伝えする」「ご遺族の意向により、死因の公表が難しい点をご了承いただきたい」と公式声明を発表したという。記事によると２６日、自宅