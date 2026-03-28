映画「マスク・オブ・ゾロ」シリーズや「スパイ・キッズ」シリーズなどでも知られ、「ペイン・アンド・グローリー」（2020年）では米アカデミー賞の主演男優賞にノミネートされたこともある俳優アントニオ・バンデラス（65）は、2017年に命に関わる心臓発作を経験したことについて、「人生の見方が変わった」と語っている。医療的緊急事態をきっかけに人生を見つめ直し、ハリウッド中心の生