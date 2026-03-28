【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SKY-HIが、4月15日に発売するアルバム『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』全形態のジャケットおよびモックを公開した。 ■『BMSG FES』や自身のライブで披露してきたBMSGアーティストとのコラボ楽曲が初の音源化 本作は、ラッパー、プロデューサー、BMSG CEO、そしてひとりの人間として人生と向き合うなかで見てきたものや培ってきた人生観を凝