SKY-HI 最新アルバム『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』のジャケット＆モック公開

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SKY-HIが、4月15日に発売するアルバム『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』全形態のジャケットおよびモックを公開した。

■『BMSG FES』や自身のライブで披露してきたBMSGアーティストとのコラボ楽曲が初の音源化

本作は、ラッパー、プロデューサー、BMSG CEO、そしてひとりの人間として人生と向き合うなかで見てきたものや培ってきた人生観を凝縮した作品。

2025年の自身の誕生日にリリースされた配信アルバム『Success Is The Best Revenge』の楽曲に加え、これまで『BMSG FES』や自身のライブで披露してきたBMSGアーティストとのコラボ楽曲が初の音源化。あらたなBMSGアーティストの参加によって進化を遂げた多数の楽曲が収録される。

そして、初回生産限定盤には、2024年、2025年のバースデーに開催された『SKY-HI Birthday Bash』2年分のライブ映像に加え、MVも収録。

同形態はシックで重厚感のある三方背ケース仕様となり、全80ページのフォトブックやジャケット写真ステッカーを同梱。作品世界をより深く堪能できる、特別感あふれるプレミアムなパッケージに仕上がっている。

■リリース情報

2026.04.15 ON SALE

ALBUM『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』

■【画像】『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』のモック＆ジャケット写真

■関連リンク

SKY-HI OFFICIAL SITE

https://skyhi.tokyo/