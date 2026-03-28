女優・井本彩花が26日、自身のインスタグラムを更新。大学を卒業したことを報告した。 【写真】はかま姿が麗しい大学名入りの「学位記」と花束を手に卒業報告 はかま姿で左手に青と白を貴重にした花束を抱え、井本は卒業証書にあたる「学位記」を手にしたショットをアップした。「日本大学 法学部 法律学科を卒業しました」と記し、「活動を始めてからも大学進学すると決めていたので、 4年で無事卒業することができて良か