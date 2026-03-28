タイ南部ハジャイで開かれた選挙集会で支持者と握手するアピシット元首相＝2026年2月（共同）2月8日投開票されたタイ下院（定数500）総選挙で、主要3党に続くダークホースとして、かつての二大政党の「民主党」に注目が集まった。「クリーンな政治」の理想を掲げたアピシット元首相が率い、党勢の回復を予想する報道が過熱したが、結果は21議席にとどまった。地元密着で農家に実利をもたらす連立与党に票が流れる結果に終わった