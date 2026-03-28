2025年1月にスタートした相川七瀬（51）の「BIG BANG対談」は、今年に入っても絶好調。LUNA SEAのボーカリスト “RYUICHI” こと河村隆一、hitomiに続くゲストは……映画やドラマに引っ張りだこの平祐奈（27）。歳の差24の2人は、いったいどういう関係なの!?ーー相川さんが國學院大學神道文化学部に入学したのは、2020年4月。平さんが同じ國學院大學神道文化学部を卒業したのが2021年3月ですから、平さんが3年先輩です。相川先