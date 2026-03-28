◇第98回選抜高校野球大会第9日・準々決勝八戸学院光星1―2中京大中京（2026年3月27日甲子園）八戸学院光星は、準優勝した12年以来14年ぶりの4強入りはならなかった。「4番・DH」で出場したプロ注目右腕・北口晃大（3年）は4打数無安打2三振で、6回から指名打者を解除して救援し4回を無失点。今大会から指名打者制が導入され、3試合全てDHで出場し「自分のピッチングができるDH制だった。夏に向けてもう一度投打ともに