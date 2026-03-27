なぜ消えた？流しタクシー激減の謎「手を挙げても通り過ぎるのは『迎車』ばかり……」近ごろ、都内でタクシー難民が急増している。初乗り500円で気軽に乗れる時代になったはずが、肝心の「空車」が街から消えつつあるのだ。いったいなぜ、流しのタクシーはここまで姿を消したのか？その裏にあるタクシー業界の“切実な事情”を、交通インフラに詳しいモビリティジャーナリスト・森口将之氏に聞いた。目が悪い筆者はタクシーの表