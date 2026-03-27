“年収プラス100万円”が視野に入ると話題の書籍『普通の会社員のための高配当株×インデックス二刀流投資術 - 自動的に年収プラス１００万円を目指す -』(プラズマコイ／ワニブックス)。著者であり、Xで人気上昇中の兼業投資家・プラズマコイさんが自ら実践している「配当金を受け取りながら資産を増やす」ための方法を、書籍の中から抜粋して紹介します。今回のテーマは『目的に合わせて新NISA枠を使い分ける』。○新NISAは長