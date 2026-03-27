ドジャースの球団公式インスタグラムが26日（日本時間27日）に更新され、開幕戦に臨む大谷翔平投手（31）ら選手たちの球場入り姿が公開された。大谷は白Tシャツにデニム、帽子のツバを後ろ向きにして被るシンプルな私服姿で球場入り。一方、ベッツは爽やかなブルーのセットアップにサングラスをかけて、オシャレに決め込んで笑みを見せた。フリーマンもグリーンが鮮やかなセットアップでバッチリ決めて球場入り。2年連続で開