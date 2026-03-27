女性アイドルグループ「未完成のキャラメル」が26日、公式X（旧ツイッター）を更新。メンバーの中野あねが、グループから同日付で脱退することを発表した。 【写真】「信頼を損なう行為」指摘に戸惑いとショック脱退が発表された中野あね 公式アカウントでは「所属メンバーに関するお知らせ」として、「この度、メンバーの中野あねにつきまして、グループを続けるうえで信頼を