バイオリカバリー事業を展開するブルークリーン株式会社はこのほど、55歳以上の男女1000人を対象に「孤独死」に関する不安や理由、対策状況について調査を実施、結果を公表した。 【写真】「誰にも見つけて…」自分の死そのものより不安に思うこと 孤独死に不安を感じるか尋ねたところ、約4人に1人となる264人(26.4％)が「不安を感じる」と回答。年齢別・暮らし方別で見ると、55歳以上60歳未満では約4割が