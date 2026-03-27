日本ハムは27日、敵地での開幕戦でソフトバンクと激突。伊藤大海投手（28）が2年ぶり2度目の開幕投手の大役を果たす。悔しさを乗り越え、新たな気持ちで昨季日本一のソフトバンクに立ち向かう。「自信を持って臨めるというか、どうしようかなという悩みや不安はそこまでない。凄くワクワクしている気持ちと冷静な気持ちで、凄く良い状態で臨めると思う」侍ジャパンの一員として出場したWBC準々決勝（対ベネズエラ）で逆転3ラ