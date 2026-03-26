年収が103万円程度であっても、月の収入の状況によっては源泉徴収をされるケースがあります。源泉徴収をされていた場合、年末調整や確定申告で還付される可能性があるため、基準を知っておくとよいでしょう。 今回は、年収103万円程度の人が源泉徴収されていた場合に、還付される金額はどのくらいになるのか、確定申告は必要かについてご紹介します。 基本的には確定申告をせず年末調整のみでも問題ない バイ