俳優の杉浦太陽（45）が25日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）にゲスト出演。妻でタレント・辻希美（38）の炎上騒動を振り返った。SNSの話題になり、MCの「かまいたち」濱家隆一が「奥様、辻ちゃんはいろいろ言われがちじゃないですか」と触れると、杉浦は「“元祖炎上女王”なんでね」と苦笑い。「イチゴ狩りに行って、練乳をかけたら炎上しましたからね」と振り返った。当時について「“あん