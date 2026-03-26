俳優の杉浦太陽（45）が25日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）にゲスト出演。妻でタレント・辻希美（38）の炎上騒動を振り返った。

SNSの話題になり、MCの「かまいたち」濱家隆一が「奥様、辻ちゃんはいろいろ言われがちじゃないですか」と触れると、杉浦は「“元祖炎上女王”なんでね」と苦笑い。「イチゴ狩りに行って、練乳をかけたら炎上しましたからね」と振り返った。

当時について「“あんなフレッシュなイチゴに練乳をかけて！”って大炎上でしたし、煮物を作ったら“具材の切り方がデカい”でドーン」と回想。「それがブームみたいな」と話した。

しかし「ブームはいいけど、本人のメンタルがかわいそうやから」と告白。「何回も“辞めたい、辞めたい”って言うてたのを、そのたびに励まして」といい、「だからうちはめっちゃ気をつけてる。コメントも全部オフってる」と、コメントを書き込めないようにしていることを明かした。

とはいえ「全部オフってるねんけど、違う切り抜きで炎上したりする。それは止めようがない」と吐露。「第三者が勝手に上げたYouTubeショート（動画）とか」と打ち明けると、話を聞いていた「ネルソンズ」和田まんじゅうは「タイトルしか見てないのに炎上する」と自身の経験を語った。

和田は今年の元日に再婚したが、女優の長澤まさみも同日に結婚を発表したことに触れ、「タイトルが“和田まんじゅう、長澤まさみ、元日に結婚”ってなった」と告白。「めっちゃ来ましたもん、DM。“調子に乗んなよ！”とか“ウソつけ！”とか」と嘆いたが、スタジオでは「それはでも、まんじゅうが悪いな」「正しい炎上」「それは謝ったほうがいいよ」の大合唱だった。