セブン‐イレブン・ジャパンは2026年春より、パンカテゴリーにおいて順次リニューアルし、新規商品の販売も開始します。■りんごのデニッシュやコロッケパンなどが登場今回のリニューアルでは、パンカテゴリーにおいて“安くてずっしり（満足感）”、“新しさ・わくわく感”、“毎日安心・定番（安心感）”といったテーマごとに、商品展開を進めます。「ずっしりデニッシュ りんご」（127.44円）は、しっとりとやわらかいデニッシ