満足感アップ。セブン‐イレブンのパンが春に順次リニューアル、新規商品も続々

セブン‐イレブン・ジャパンは2026年春より、パンカテゴリーにおいて順次リニューアルし、新規商品の販売も開始します。

■りんごのデニッシュやコロッケパンなどが登場

今回のリニューアルでは、パンカテゴリーにおいて“安くてずっしり（満足感）”、“新しさ・わくわく感”、“毎日安心・定番（安心感）”

といったテーマごとに、商品展開を進めます。

「ずっしりデニッシュ りんご」（127.44円）は、しっとりとやわらかいデニッシュ生地で、りんごジャムをたっぷりと包み、焼き上げました。角切りりんご入りのりんごジャムを使用しており、シャキシャキとしたりんごの食感と味わいが楽しめます。

「クロワッサン ソーセージミートソース」（267.84円）は、そのまま食べても、乳感やほのかな甘みによる味わい深さにこだわったクロワッサン生地に、ソーセージを盛り付けています。焼き込んでも潰れないボリューム感も特徴です。

「こだわりソースのふんわりコロッケパン」（181.44円）は、ふんわりしっとりした食感のパン生地でコロッケをサンド。コロッケは、じゃがいものうま味と甘みが感じられるなめらかな食感にこだわりました。

「サクふわメロンパン」（127.44円）は、くちどけの良いふんわり感のある生地にこだわりました。メロン皮はサクサク感とバター風味が特徴とのこと。

■商品概要

商品名：ずっしりデニッシュ りんご

価格：127.44円

発売日：4月7日〜順次

販売エリア：北海道・沖縄県を除く全国

商品名：クロワッサン ソーセージミートソース

価格：267.84円

発売日：3月31日〜順次

販売エリア：沖縄県を除く全国

商品名：こだわりソースのふんわりコロッケパン

価格：181.44円

発売日：3月31日〜順次

販売エリア：沖縄県を除く全国

商品名：サクふわメロンパン

価格：127.44円

発売日：4月7日〜順次

販売エリア：沖縄県を除く全国

（フォルサ）