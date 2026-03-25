春は何か新しいことに挑戦してみたくなりますよね。今年の春はパン作りに挑戦してみてはいかがでしょうか。今回は、パン作り初心者さんも失敗知らずのレシピを5品ご紹介します。 ▼ 手ごね3分！やさしい甘みのはちみつパン パン作りと聞くと、こねる作業が難しいイメージがあるかもしれません。このレシピは手ごね3分で作れます。ちぎりパンなので難しい成形も不要です。 ※はちみつは１歳未満の乳児には与えないでください