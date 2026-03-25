皮ごと食べられてホクホク美味しい、春の味覚「新じゃが」。せっかくならいろいろな料理で旬の味覚を楽しみませんか？この記事では、さっぱり食べられるサラダから、ご飯が進むガッツリ系のメインおかずまで、新じゃがの魅力を満喫できるアイデアを紹介します。ぜひ春の食卓に取り入れてみてください♪旬の新じゃがで春の食卓を彩る♪絶品レシピを紹介豚じゃが甘辛炒め この投稿をInstagramで見る ちほ 🥘