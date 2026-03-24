【連載開始60周年記念「巨人の星」純金カード】 3月26日10時 予約受付開始 価格：各60,000円 お届け：注文後、約3カ月前後 【拡大画像へ】 ニッポン放送プロジェクトは、原作・梶原一騎氏、漫画・川崎のぼる氏による野球マンガ「巨人の星」の連載開始60年を記念した「連載開始60周年記念『巨人の星』純金カード」を、3月26日10時より数量限定で発売す