『私がビーバーになる時』（3月13日公開）人間の意識を動物ロボットに転送し、本物の動物たちと話すことができる技術が開発された時代。大切な森を守るため、ビーバー型ロボットに意識を転送した動物好きの女子大生メイベル・タナカは、動物たちが人間の世界を揺るがす、とんでもない計画を企てていることを知り、ビーバーたちの協力を得て、人間と動物の争いを阻止するために奮闘する。ディズニー＆ピクサーによる長編アニメ