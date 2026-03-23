「パレス スケートボード（PALACE SKATEBOARDS、以下パレス）」が、デニムブランド「エヴィス（EVISU）」とのコラボレーションコレクション第5弾を発売する。3月28日からPALACE SKATEBOARDS TOKYO、PALACE SKATEBOARDS OSAKA、PALACE SKATEBOARDS FUKUOKA、DOVER STREET MARKET GINZA、パレスオンラインストア、EVISU SHIBUYA PARCO店、EVISU心斎橋店、エヴィス公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】同コレク