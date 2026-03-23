パレスがエヴィスとのコラボ第5弾を発売　桜や花見に着想を得たカラーパレットの全23型をラインナップ

「パレス スケートボード（PALACE SKATEBOARDS、以下パレス）」が、デニムブランド「エヴィス（EVISU）」とのコラボレーションコレクション第5弾を発売する。3月28日からPALACE SKATEBOARDS TOKYO、PALACE SKATEBOARDS OSAKA、PALACE SKATEBOARDS FUKUOKA、DOVER STREET MARKET GINZA、パレスオンラインストア、EVISU SHIBUYA PARCO店、EVISU心斎橋店、エヴィス公式オンラインストアで取り扱う。

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同コレクションは、1990年代から2000年代にかけて、ロンドンのクラブカルチャーに影響を与えたエヴィスへのオマージュとして製作。ノスタルジックな要素と現代的なデザインを融合したアイテム全23型を用意する。

コレクションの中心となるのは、13ozセルビッジデニムを使用したヘビーウェイトのデニムシリーズ。定番の5ポケットパンツやショーツに加え、エヴィスを象徴するType 2デニムジャケットもラインナップする。すべてのアイテムにダイコックロゴを施し、リバースデニムを採用した。

スウェットシャツやTシャツには、ヘビーウェイトのスウェットフリースやウォッシュ加工を施したシングルジャージー素材を使用。カスタムクルーやポケットTシャツとして再構築し、日本国内のPALACEの3店舗をモチーフにしたグラフィックをあしらった。

カラーパレットは、インディゴやリバースインディゴをベースに、淡いピンクをアクセントとして採用。日本の春を象徴する春の桜や花見の風景から着想を得た色合いで、そのほかネイビー、グレー、オフホワイトなどのカラーバリエーションも用意する。

◾️パレス：オンラインストア

エヴィス：オンラインストア