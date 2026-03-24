【モデルプレス＝2026/03/24】Travis Japanの宮近海斗が出演する宝酒造 タカラ無炭酸チューハイ「するり」の新Web CM「やっと帰ってきた」篇（15秒）、「いいこと教えてあげる」篇（15秒）が4月7日より配信される。【写真】トラジャメンバー、彼氏感たっぷりの笑顔◆宮近海斗、初の単独CM出演今回のWeb CMでは、お茶割り好きであり、無炭酸チューハイの魅力を等身大で伝えられる存在として、宮近をブランドアンバサダーに起用。宮