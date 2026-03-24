Travis Japan宮近海斗、初の単独CM出演 ほろ酔い笑顔で“彼氏感”たっぷり
【モデルプレス＝2026/03/24】Travis Japanの宮近海斗が出演する宝酒造 タカラ無炭酸チューハイ「するり」の新Web CM「やっと帰ってきた」篇（15秒）、「いいこと教えてあげる」篇（15秒）が4月7日より配信される。
【写真】トラジャメンバー、彼氏感たっぷりの笑顔
今回のWeb CMでは、お茶割り好きであり、無炭酸チューハイの魅力を等身大で伝えられる存在として、宮近をブランドアンバサダーに起用。宮近にとって、本作が初の単独CM出演となる。CMでは、一緒に住む彼女が帰宅するシーンを“彼女目線”で描き、帰りを待っていた彼（宮近）がタカラ無炭酸チューハイ「するり」をそっと差し出す、さりげない日常のワンシーンを表現している。
「やっと帰ってきた」篇では、食卓で「するり」を飲みながら、ほろ酔い笑顔で語りかける姿を、「いいこと教えてあげる」篇では、ソファに並んで「するり」の果実本来のフルーティーなおいしさを共有する穏やかな時間を描いている。無炭酸ならではのやさしい味わいと、“刺激はないけれど心地よいカップルの日常”を重ね合わせた、宮近の温かい演技と思わず胸キュンしてしまうシチュエーションが見どころだ。
撮影開始時は気合のみえる面持ちの宮近であったが、撮影が進み緊張がほぐれていくにつれて、徐々に表情が豊かに。爽やかな演技から、彼氏感たっぷりのお茶目な演技など、シーンやセリフに合わせて様々な表情を見せた。まるで、宮近と家で一緒に飲んでいるような気分になれるWeb CMに仕上がっている。（modelpress編集部）
Q. 宮近さんにとって初めての単独CM出演となられると思いますが、今回のブランドアンバサダー就任が決まった時の率直な感想を教えてください。
A.初めての単独CMで大変嬉しかったですし、何よりお酒やチューハイのCMはチャレンジしてみたかったことの一つでしたので、お話をいただいた時は気持ちが上がりました！
Q. 撮影はいかがでしたでしょうか？
A.スタジオ内に僕の好きな物を用意していただき、本当にお家にいるかのような空間で撮影ができました。少しでも、一緒に住んでいる二人の温かさが伝われば良いなと思いながら撮影に挑みました。
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【写真】トラジャメンバー、彼氏感たっぷりの笑顔
◆宮近海斗、初の単独CM出演
今回のWeb CMでは、お茶割り好きであり、無炭酸チューハイの魅力を等身大で伝えられる存在として、宮近をブランドアンバサダーに起用。宮近にとって、本作が初の単独CM出演となる。CMでは、一緒に住む彼女が帰宅するシーンを“彼女目線”で描き、帰りを待っていた彼（宮近）がタカラ無炭酸チューハイ「するり」をそっと差し出す、さりげない日常のワンシーンを表現している。
撮影開始時は気合のみえる面持ちの宮近であったが、撮影が進み緊張がほぐれていくにつれて、徐々に表情が豊かに。爽やかな演技から、彼氏感たっぷりのお茶目な演技など、シーンやセリフに合わせて様々な表情を見せた。まるで、宮近と家で一緒に飲んでいるような気分になれるWeb CMに仕上がっている。（modelpress編集部）
◆宮近海斗インタビュー
Q. 宮近さんにとって初めての単独CM出演となられると思いますが、今回のブランドアンバサダー就任が決まった時の率直な感想を教えてください。
A.初めての単独CMで大変嬉しかったですし、何よりお酒やチューハイのCMはチャレンジしてみたかったことの一つでしたので、お話をいただいた時は気持ちが上がりました！
Q. 撮影はいかがでしたでしょうか？
A.スタジオ内に僕の好きな物を用意していただき、本当にお家にいるかのような空間で撮影ができました。少しでも、一緒に住んでいる二人の温かさが伝われば良いなと思いながら撮影に挑みました。
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