新型3000系電車の外観が初めて公開阪神電鉄は2026年3月23日、2027年春に導入する急行用の新型3000系電車の外観を公式Xで初めて公開しました。【画像】ついに実車登場！これが新型3000系電車の外観ですこの新型車両は、同社が昨年に120周年を迎え、急行用車両としての原点に立ち返ることを目的に、初代3000系と同じ形式名が採用されました。エクステリアカラーは、阪神電車の急行用「赤胴車」の伝統イメージを受け継ぐ「Re Ve