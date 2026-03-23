俳優の成田凌（32）が22日放送の日本テレビ系「GoldenSixTONES」（日曜後9・00）にゲスト出演。SixTONESの中に「命の恩人」がいることを明かした。成田は俳優・岡山天音とともに登場。田中樹から「成田さんは（松村）北斗と関係性が…」と話題を振られると、「命の恩人ですね」と即答した。「財布を拾っていただいて。ライブの会場で」と、その関係性を告白。松村は「落ちてて、とりあえず開いてみるじゃん。そしたら、